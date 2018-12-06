أكد الصحافي، عبدالكريم المدي، اليوم الخميس، أن "الهزائم التي تتجرعها مليشيات الحوثي في كل الجبهات أجبرتها في التوجه إلى السويد".
وأضاف المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ليس بحثا عن السلام وإنما إستراحة لإعادة ترتيب صفوفها واستقبال خبراءجُدد من إيران وحزب الله"..
وتابع" مؤملة أنها ستضغط باتجاه إعادة فتح مطار صنعاء لتلقي الخبراء والأسلحة خاصة النوعية".
واختتم "تطمنوامطارصنعاءلن يفتح".
شكرا لقرائتكم خبر عن صحافي: الهزائم التي تتجرعها الحوثية أجبرتها في التوجه إلى السويد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .