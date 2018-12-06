قتلى وجرحى من الحوثيين شرق دمت الضالع

أفادت مصادر محلية في جبهة مريس بمحافظة الضالع، اليوم الخميس ، بأن "قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المليشيا الحوثية". وأوضحت مصادر" الخليج 365"، أن "أفراد اللواء 83 مسنود بالحزام الامني، والشرطة العسكرية يزلزلون الأرض تحت أقدام المليشيا الحوثية في المحور،الشرقي لدمت. وكانت قوات الجيش والمقاومة تقدمت في جنوب وغرب دمت.

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