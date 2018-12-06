بالفيديو .. ناطق انصارالله يكشف عن مسار مشاورات السويد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ستوكهولم

جدد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام اليوم الخميس، تأكيده على أولوية الافراج عن كافة الاسرى والمعتقلين ضمن مشاورات السويد.

واهاب بالجيش والأمن واللجان الشعبية بالتحلي باليقظة والحذر في ظل استمرار التصعيد.

وأكد عبدالسلام في تصريح لهُ”: حرص الوفد الوطني على رفع معاناة الشعب، والحفاظ على سيادة واستقلال اليمن.

وقال محمد عبدالسلام:كان لنا لقاء مع المبعوث الاممي بحضور وزيرة خارجية السويد ناقشنا فيه بعض الجوانب الفنية واللوجستيه وجرى الحديث عن اطار عام ونحن نتمنى ان يترجم هذا الى افعال

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض أكد يوم أمس الأول أن الوفد لن يدخر جهدا لإنجاح المشاورات وإحلال السلام وإنهاء الحرب العدوانية وفك الحصار، مهيباً في الوقت نفسه، بالجيش والأمن واللجان الشعبية باليقظة لتصعيد العدوان الذي شهدته الجبهات، بالتزامن مع بدء المشاورات.