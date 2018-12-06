ماذا يفعل السفير الإسرائيلي في مشاورات السلام اليمنية بالسويد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – ستوكهولم

أكد اعلام العدو الإسرائيلي ، مشاركة سفيرها في السويد ضمن المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة لاحلال السلام في اليمن.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى السويد جدول أعمال محادثات السلام اليمنية نيابة عن الفريق القادم من الرياض والموالي لتحالف العدوان السعودي الأمريكي، إلى المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث من أجل وضعها للتشاور وفرض أجندتها على الفريق الوطني القادم من صنعاء.

وبحسب وكالة الأنباء الإسرائيلية “كريستر إنفو” قال السفير الإسرائيلي لدى السويد إيلان بن دوف إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن “مارتن غريفيث ” قد التقى به الليلة الماضية.

مضيفا أن الزيارة تمت في موقع السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، حيث ناقش الجانبان القضايا الإقليمية وعملية المفاوضات ومستقبل الصراع اليمني، بالإضافة إلى تأثير الأزمة على أمن إسرائيل.