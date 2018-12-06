أمن حضرموت يلقي القبض على قاتل الشاب " باداؤد"



أعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، القبض على قاتل شباب في العشرينات من عمره الجمعة الماضية بمديرية تريم.

وذكر بيان لأمن مديرية تريم، أن قواته تمكنت منت القبض على (ع، م، س) 21عاما، بتهمة قتل الشاب أيمن محفوظ باداؤد.

وأشار إلى أن إدارة الأمن بتريم باشرت بعد استلام البلاغ فورا بالنزول إلى موقع الجريمة وبتعاون المواطنين والبحث والتحري والمتابعة واستدعاء كل شخص تم الاشتباه به في القضية، ومن خلال متابعة خيوط الجريمة وملابساتها تمكن افراد الأمن الوصول إلى الجاني الحقيقي مرتكب الجريمة .

وأوضح أنه من خلال التحقيقات التي أشرفت عليها إدارة البحث الجنائي بوادي حضرموت اعترف الجاني بجريمة قتل المجني عليه الشاب "أيمن" بعدة طلقات نارية من مسدسه نوع كلك صيني ادت الى مقتله ، وتم إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بمديرية تريم لينال جزاه العادل.

وأكد أن هذه الجهود السريعة تكللت بحل خيوط القضية إلى الاستجابة السريعة لإدارة أمن تريم للبلاغات من قبل المواطنين في القبض على الجناة وإحالتهم الى النيابة العامة لينالوا جزاهم العادل.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت لاستتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوع الوادي والصحراء.