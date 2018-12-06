اختفاء طفلة في التاسعة من عمرها بإب الخاضعة للحوثيين



اختفت طفلة في التاسعة من عمرها، بمدينة جبلة، جنوب غرب إب، وسط اليمن، وسط عن حديث من اختطافها من قبل مجهولين واقتيادها إلى جهة مجهولة.

وقالت مصادر محلية في المديرية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن الطفلة "ألاء يوسف الحميري" اختفت في ظروف غامضة من أمام منزلها قبل يومين، وسط تستر من سلطات الحوثيين التي عجزت عن استعادتها حتى الآن.

وأفادت المصادر، نقلاً عن أحد أقارب الطفلة بأن الطفلة من أسرة فقيرة حيث يعمل والدها سائق دراجة نارية ،ولا توجد لديه عداوات مع أحد، مطالباً سلطات الأمر الواقع استعادة الطفلة وتوفير الأمن في المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بالتوازي مع حوادث مماثلة شهدتها مدينة إب الخاضعة لسلطات الانقلابيين، حيث تم تسجيل فقدان عدد من الأطفال في ظل فوضى أمنية عارمة وانتشار واسع لعصابات الجرائم المنظمة.