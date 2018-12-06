قتيلين على يد مسلحين حوثيين في حادثتين منفصلتين بإب

قتل المواطن سلطان شرهان، برصاص مسلح حوثي في مديرية يريم شمال إب، وسط اليمن.
وقالت مصادر محلية،لـ"يمن شباب نت"، إن "شرهان" اختلف مع مسلح حوثي، فقام الأخير بإطلاق النار عليه على الفور بالقرب من إدارة أمن المديرية، ما أدى إلى مقتله.
وفي حادثة أخرى، توفي المهندس "علي الصبري" متأثراً بجراحه التي أصيب بها يوم أمس الأول، بعد تعرضه لضرب في مؤخرة رأسه وعدة طعنات في رأسه من مسلح حوثي مجهول يلبس زيا عسكرياً في حي الجامعة.
وكان مسلح يرتدي زي عسكري قام بضرب وطعن المهندس الصبري، في الشارع الجامعة بالقرب من جامعة إب، ويلوذ بالفرار، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين.
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