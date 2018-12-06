جميح: إذا كان الحوثي لم يلتزم باتفاق إجرائي بسيط فكيف بالباليستي؟!

وأضاف جميح في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "إذا كان الحوثي لم يلتزم باتفاق إجرائي بسيط، يتمثل في العدد المحدد لموفديه للسويد، فكيف سيلتزم بتسليم الباليستي؟!".

وأشار إلى أن "الحل في اليمن يكمن في إحدى اثنتين: انتصار الشرعية عسكرياً على التمرد، أو تغلب المتمردين على الشرعية، أما المفاوضات فهي الوصفة الدولية لأفغنة اليمن".



وذكر" بسبب تعنت الحوثيين، كان النجاح الأكبر الذي حققه المبعوث الأممي السابق إسماعيل ولد الشيخ هو أن جمع الحكومة اليمنية والمتمردين على طاولة واحدة، في ٣ جولات، في سويسرا والكويت. وسيكون هذا النجاح-وحده-حليفاً للمبعوث الحالي مارتن غريفيث، في جولة السويد، وللسبب ذاته".