مستشفى الغيضة بالمهرة يرفع جاهزيته مع مناسبة أحياء مهرجان ذكرى عيد الجلاء

وجهة محسن بلحاف مدير مستشفى الغيضة المركزي، بناء على توجيهات السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بالمحافظة، إدارة المستشفى بضرورة مشاركةمستشفى الغيضة المركزي في مهرجان الذكرى 51 صباح اليوم الخميس. وكانت قد تمثلت مشاركة المستشفى في تجهيز 3 سيارات اسعاف مع الطاقم الطبي مجهزة بكافة المستلزمات الطبيةوذلك للمرابطة والحضور الى منصة الاحتفال تحسباً لاي حالة مرضية طارئة. ووفق متابعة "الخليج 365"،" تم تجهيز غرفة طوارئ وغرفة عناية مركزة في المستشفى بمناسبة اقامة مهرجان عيد الجلا 30 نوفمبر المجيد". وليست هذة المرة التي يشارك فيها مستشفى الغيضة في مثل هذة المناسبة ،فلة مشاركات كثيرة في مختلف المناسبات والاعياد الوطنية والمنافسات الرياضية ( كرة القدم - سبقات الجري - سباق الدرجات الهوائية - وبطولة الشطرنج الدولية وغيرها من الفعاليات الرياضية والشبابية والاجتماعية والثقافية على مستوى المحافظة.

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