سيناتور أمريكى يطالب بالتحقيق فى انتهاكات قطر لاتفاقية "الأجواء المفتوحة"

أرسل السناتور الأمريكى تيد كروز، مع عشرة من أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، رسالة إلى وزيرة النقل الأمريكي إيلين تشاو، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير التجارة ويلبر روس، حول مخاوف من أن الحكومة القطرية، ربما تنتهك اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع الولايات المتحدة، وذلك عبر تقديم الدعم لبعض شركات الطيران المملوكة للدول.

وتم توقيع الخطاب من قبل كل من السيناتور جون كورنين، وجون هوفن، وجيم إنهوف، وديفيد بيردو، وبات روبرتس، وغيرهم.

وجاء في نص الرسالة: "إننا نشعر بالقلق من أن هذه الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشق الأنفس قد تم تجاهلها بالفعل، ففي العام الماضى، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على 49 في المائة من شركة AQA القابضة، وهي الشركة الأم لـ"ميريديانا فلاي"، التي تم تغيير علامتها التجارية منذ ذلك الحين على أنها إير إيطاليا".

وأوضحت الرسالة، أنه قبل استحواذ شركة الخطوط الجوية القطرية على 49 فى المائة من الشركة، كانت "ميريديانا" تخدم في المقام الأول الطرق الإيطالية المحلية والخدمة الدولية الموسمية بين نابولى وباليرمو وإيطاليا ونيويورك.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى في رسالتهم: "يبدو أن دخول شركة Air Italy إلى هذه السوق المزدحمة يتناسب مع نمط الخطوط الجوية القطرية المتمثل فى إضافة طاقة مدعومة في الأسواق، حيث يتم الطلب بالفعل بشكل جيد".

وكشفت الرسالة، أنه بعد يومين من إتمام الصفقة، أعلن الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر في مؤتمر صحفي أنه ستتم إعادة إطلاق "ميريديانا" تحت مسمى "إير إيطاليا" بطائرات جديدة، وعلامة تجارية جديدة، وتوسيع شبكتها الدولية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الباكر: "نريد أن نصبح العلامة التجارية الأولى فى إيطاليا، ولدينا الموارد اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

ومنذ إعادة إطلاقها، أعادت Air Italy تركيز شبكتها وبدأت فى تقديم خدمات يومية جديدة، من دون توقف بين ميلان ونيويورك وأربع خدمات أسبوعية بين ميلان وميامي.

وأشارت الرسالة، إلى أن الخدمة اليومية الجديدة بين شركة الطيران فى ميلانو ونيويورك، مشكوك فيها تجاريًا، نظرًا إلى أن الطريق يتم تقديمه بخدمة يومية من دون توقف من قبل خمس ناقلات أخرى.

وأكدت الرسالة، أنه من دون تمويل من الخطوط الجوية القطرية، لن تتمكن شركة Air Italy من إطلاق خدمتها الجديدة، مثلما لن تكون الخطوط الجوية القطرية قابلة للتطبيق دون دعم مباشر من الحكومة القطرية.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ الإدارة الامريكية بمزيد من التحقيق، والرد على كيفية توافق هذه التطورات الأخيرة مع التزامات الحكومة القطرية في يناير 2018 تجاه الولايات المتحدة، والتزام إدارة ترامب بضمان توفير فرص متكافئة للعاملين في شركات الطيران في الولايات المتحدة.

