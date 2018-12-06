صحيفة: أي عرقلة من قبل مليشيات إيران بالمشاورات فالحسم سيكون الحل النهائي

قالت صحيفة خليجية ان الأمم المتحدة تدرك أن رعايتها لجولة مفاوضات جدية بهدف إنجاز الحل في اليمن، والتي تستضيفها السويد هي على الأغلب الأخيرة.

وبينت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس - تابعها "الخليج 365" - أن قرار الشرعية ودول التحالف بإنهاء الانقلاب وإزالته من كامل اليمن وكل ما ترتب عليه، هو قرار سيادي مصيري لا نقاش فيه، والحل واضح ومحدد الآلية ويستند إلى مرجعيات معتمدة وقرارات دولية صادرة عن أعلى هيئة عالمية، وأي محاولة للمناورة أو التسويف أو العرقلة من قبل مليشيات إيران كما جرى سابقاً، فالحسم العسكري سيكون الحل النهائي لتحرير ما تبقى من أراضي اليمن، خاصة أن ضربات قوات المقاومة والجيش المدعومة بتحالف دعم الشرعية كانت ساحقة وبددت محاولات المليشيات، وكانت الحديدة بكاملها قاب قوسين من التحرير، لكن تأكيداً من الشرعية لدعم الحل السياسي وتجنيب المدنيين أي معاناة، خاصة أن المليشيات تتخذهم دروعاً بشرية، كان الموقف الثابت بدعم كل مسعى يهدف لإنجاز الحل وفق مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية والقرارات الأممية خاصة " 2216 ".

وأضافت انه لا توجد أي فرصة جديدة للمليشيات للتهرب أو العمل على إيجاد مرجعيات جديدة تحت أي مسمى كان، فالشعب اليمني صبر وقاوم وضحى مع اشقائه في دول التحالف رفضاً للانقلاب الذي يعتبر خنجراً ساماً بدعم "نظام الملالي"، وإدراكاً لخطورة المخطط ومراميه وأبعاده، ومن هنا كان الموقف الواضح الذي رفض بالمطلق الأهداف التي قبلت على نفسها جماعة الحوثي القيام بها، ورغم تعرض الأشقاء إلى جرائم وحشية من قلب المليشيات وحصار وتجويع واستيلاء على المساعدات وتجويع واستهداف التجمعات المدنية والخطف والأسر والكثير من المجازر، في محاولة يائسة من قبل المليشيات لفرض الأجندة التي تعمل عليها بالقوة، لكن كل ذلك لن يزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على التحرير الكامل مهما بلغت الصعاب .

وقالت انه على الأمم المتحدة اليوم أن تعمل لتحقيق هذا الهدف، وأن تكون جولة مفاوضات السويد مجدولة زمنياً ووفق بنود واضحة ومحددة تقود جميعها لتحقيق هدف واحد، وهو إنجاز حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وبالتالي عدم السماح بأي تسويف أو مماطلة دون جدوى.. وعلى المبعوث الأممي أن يدفع باتجاه تطبيق قرارات الشرعية الدولية والعمل على الدفع باتجاه تطبيقها على أرض الواقع، وأخذ موقف واضح وحاسم تجاه الطرف الذي طالما تعمد التعطيل، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يكون واضحاً في التعامل مع المتسببين باستمرار التوتر ومحاولة سلخ اليمن عن أصالته وحاضنته وأمته