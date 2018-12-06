صعدة.. قصف جوي عنيف على مواقع المليشيا في مديرية رازح

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 06 كانون الأول، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في منطقة القد بمديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل يومي.