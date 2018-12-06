لجنة من الأمم المتحدة تزور سجون محافظة تعز

بحث لقاء جمع بين وفد مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان مع وكيل محافظة تعز د عبدالقوي المخلافي أوضاع السجون والاصلاحيات في المحافظات.

وفي اللقاء استعرض الفريق مهام وطبيعة الزيارة التي تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها المفوضية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على اوضاع السجون والاصلاحيات في المحافظات ومدى تطابقها مع المعايير الانسانية وتقييم احتياجاتها لوضعها ضمن خطط المفوضية للعام 2019م وتقديمها للمانحين ضمن خطط الاستجابة الانسانية لليمن.

وأشار المخلافي الى جهود السلطة المحلية في المحافظة للارتقاء في البنى التحتية للاجهزة الامنية والقضائية التي كانت شبه منعدمة، للقيام بدورها لحفظ الامن والاستقرار وتطبيق القانون وتحقيق العدالة وصون حقوق وكرامة الانسان اليمني..لافتاً الى ان السلطة المحلية بالمحافظة عملت خلال المرحلة الماضية على انشاء اصلاحية مركزية خاصة بالنساء وتعمل حاليا على انشاء اصلاحية مركزية للمحافظة تتطابق مع المعايير الانسانية والقانونية.

وفي اللقاء استعرض رئيس محكمة تعز القاضي محمد الحمودي، ورئيس النيابة القاضي عبدالواحد منصور الجهود التى تبذل من قبل المحاكم والنيابات في ضل امكانيات شحيحه والصعوبات التى توجهها السلطة القضائية بالمحافظة.