الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب الخميس، في معاملات داخل نطاق ضيق مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح، بينما ارتفع الدولار ونزل البلاديوم عن مستوى قياسي مرتفع سجله الجلسة السابقة.

وفي الساعة 0823 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1235.57 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1240.8 دولار للأوقية.

وقال هاريش ف. مدير أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية في كوتشي بالهند "الذهب اقترب من مستويات مهمة عند 1240 دولارا، لذا قد يحدث بعض جني الأرباح على المستوى الفني."

وأضاف أن اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية المتوقعة يوم الجمعة يبقيان مستثمري الذهب حذرين.

ويجتمع صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحاد (البنك المركزي الأمريكي) يومي 18 و19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتقرر رفع أسعار الفائدة.

ونزل البلاديوم 2.3% في المعاملات الفورية إلى 1215.43 دولار للأوقية ليظل يحوم قرب مستواه القياسي المرتفع الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وانخفضت الفضة 0.9% إلى 14.37 دولار للأوقية في حين واصل البلاتين خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ليهبط 1.4% إلى 789.24 دولار للأوقية.