شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. الرئاسة اليمنية تفاجئ الجميع وتعلن هذا هو مصير الحوثي بعد 48ساعة.. شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتبر مستشار الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أن اليمن أمامها "فرصة أخيرة"، بحسب وصفه بعد 48 ساعة.

وقال مستشار الرئيس اليمني، عضو وفد الحكومة للمفاوضات، عبد العزيز الجباري، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين 3 ديسمبر/كانون الأول، إن مشاورات السويد، التي ستنطلق يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، ستكون الفرصة الأخيرة، لإحلال السلام في اليمن، معتقدا صعوبة عقد جولة مفاوضات جديدة في حال فشل هذه الجولة.

تابع: "أنا أعتقد أن مشاورات السويد ستكون أخر المشاورات، إما سلام.. وان لم نصل إلى حلول خلال الأيام القادمة فسيكون الوضع معقدا و سيكون من الصعب عقد جولة من المفاوضات و سيعود البلد إلى مرحلة الاحتراب".

واستطرد: "هذه ستكون [الفرصة ]الأخيرة إذا لم نستغلها كيمنيين نكون قد فرطنا بفرصة أخيرة للسلام". وأشار الجباري إلى وفد الحكومة اليمنية سيغادر إلى السويد للمشاركة في المشاورات، بعد مغادرة وفد حركة أنصار الله (الحوثيين) صنعاء وتوجههم إلى السويد.

وقال الجباري: "نحن سنغادر بعد أن يغادروا [ الحوثيون] صنعاء". وأوضح الجباري أن "الطرف الحوثي يعتبر حرص المجتمع الدولي و محاولة جلبهم إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى سلام، يعتبروا انهم حققوا انتصار وأن المجتمع الدولي وصل إلى قناعة انهم اصبحوا قوة وأنه يجب أن يرضخ لمنطقهم، هذا الكلام للأسف الشديد غير صحيح".

وأكد مستشار الرئيس اليمني أن وزير الخارجية، خالد اليماني، سيرأس وفد الحكومة إلى مشاورات السويد، مبديا استعداد الحكومة اليمنية للسلام.