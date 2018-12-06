شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: المبعوث الأممي يعلن قبل قليل عن اول اتفاق كبير بين الشرعية والحوثيين ..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المبعوث الأممي في الجلسة الافتتاحية لمشاورات السلام بين الأطراف اليمنية في السويد، “يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، هذا أمر مهم جداً لآلاف العائلات الذين يأملون عودة أحبابهم”.

أعرب غريفيث عن أمله بالتوصل خلال الأيام القادمة إلى اتفاق لتخفيف معاناة اليمنيين. وأضاف قائلاً: “كل المشاكل لن تحل إلا بالإصغاء لكافة الأصوات اليمنية”.

وأشار إلى أن المحادثات ستتطرق إلى خفض العنف وإيصال المساعدات الإنسانية.

وختم قائلاً: “لا شك أن مستقبل اليمن بين أيدي الحاضرين هنا، مؤسسات الدولة في خطر، فدعونا نعمل بكل النوايا الحسنة”.

وكانت المشاورات قد انطلقت بجلسة افتتاحية قبل ان ترفع ويتم نقلها إلى أماكن منفصلة لكلا الوفدين.