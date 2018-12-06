شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وفد الشرعية يعلن فتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الثقافة اليمني وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج إن الحكومة الشرعية سوف تفتتح مطار صنعاء.

وقال دماج لسكاي نيوز قبل قليل " سيتم فتح المطار داخليا لرفع المعاناة عن السكان".

وتبقى آمال المجتمع الدولي منصبة حول محادثات السويد، من أجل تحقيق اختراق في الأزمة اليمنية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق.

وينص القرار الذي صدر في أبريل 2015، على انسحاب ميليشيات الحوثي الإيرانية من المدن التي سيطرت عليها منذ عام 2014، وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.