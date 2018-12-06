تقدم كبير لقوات الشرعية في دمت بمحافظة الضالع

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، 06 كانون الأول، 2018 تقدما كبيرا في مديري دمت بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على منطقتي ثعيل والمرحوبة الصغيرة في المديرية.

وأضافت أن المعارك تدور الآن لاستعادة السيطرة على المرحوبة الكبيرة.

وأكدت أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.