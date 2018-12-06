سياسيون: تأكيد غريفيث على المرجعيات الثلاث أسقط رهان تجاوزها

تفاعل محللون سياسيون مع تصريحات المبعوث الاممي الى اليمن مراتن جريفيث والتي تتحدث عن المرجعيات الثلاث.

وقال السياسي محمد جميح، تأكيد مارتن غريفيث اليوم على المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرارات الدولية وتحديداً ٢٢١٦) أسقط الرهان على أن الواقع اليوم تجاوز تلك المرجعيات.

وكان بعض الاطراف مثل الحوثيين والسياسيين يعتبرون أن التغيرات في الساحة قد تجاوزت المرجعيات الثلاث التي كانت الامم المتحدة تؤكد عليها وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن.

وتنطلق المشاورات في السويد بين وفد الحكومة وووفد مليشيا الحوثي الارهابية وسط عدم تفاؤل نتيجة لاستمرار تعنت مليشيا الحوثي الارهابية.