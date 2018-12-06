غريفيث: الأطراف اليمنية اتفقت على تبادل الأسرى والمعتقلين خلال محادثات السويد

عبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن أمله في أن تلعب الأمم المتحدة دوراً فيما يتعلق بميناء الحديدة ونريده أن يبقى بعيداً عن الحرب. وأضاف غريفيث: سنسعى لاتفاق يقوم على أساس المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. وتابع: سنناقش ملف الحديدة ومطار صنعاء وإيصال المساعدات الإنسانية. وأكد أن الأطراف اليمنية اتفقت على تبادل الأسرى والمعتقلين والمحتجزين خلال محادثات السويد.

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