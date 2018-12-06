شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بشرى سارة وردت الان من ستوكهولم .. الشرعية تعلن فتح مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحيفة الوئام السعودية ان وفد الحكومة اليمنية الشرعية للمشاورات في ستوكهولم، اعلن منذ قليل، أنه سيتم فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية لرفع المعاناة عن المدنيين. وأوضح الوفد أن الحوثيين ضاعفوا عدد المشاركين في وفدهم، وهذا يعيق مشاورات السويد، كما أنهم لم يلتزموا بالالية التي طرحها المبعوث الدولي فيما يتعلق بأعضاء الوفد.

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