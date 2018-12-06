حضرموت.. تدشين المرحلة الاولى في دعم المخابز لتوفير الخبز المدعوم

ضمن مبادرة قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمحافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لتخفيف اعباء الحياة المعيشية عن المواطنين ، جرى تدشين المرحلة الاولى لدعم المخابز في مديريات حضرموت لتوفير الخبز المدعوم للمواطنين .

حيث قام وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي القائم باعمال محافظ حضرموت ومدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت خالد عوض غانم ومدير عام الامن والشرطة العميد منير التميمي بتدشين المرحلة الأولى لدعم المخابز والتي شملت اربعة مخابز في مدينة المكلا وهي مخبز البستان بديس المكلا ومخبز الرغيف بروكب ومخبز باوزير بمنطقة فوة ومخبز الكود بمنطقة الشرج . على ان يتم اعتماد سعر الروتي والرغيف بمبلغ ٢٠ ريال .

واشاد الوكيل العمودي ومديرا الصناعة والامن بجهود المحافظ البحسني في التخفيف عن المواطنين .

كما اثنى المواطنون بهذه الخطوات والمبادرات من قبل قيادة السلطة المحلية للتخفيف عن كاهلهم وتوفير المواد الاساسية المدعومة .

حضر التدشين مدير غرفة تجارة وصناعة حضرموت المحامي مجدي بوعابس.