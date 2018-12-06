غريفيث يشكر التحالف العربي في قمة السويد

انطلقت بالعاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الخميس، مشاورات سلام جديدة بين الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، كخامس محطة للمحاولات الدولية الرامية لإنهاء الانقلاب المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، خلال مؤتمر صحفي، قبيل انطلاق مشاورات السلام اليمنية، عن شكره لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، على الدعم الذي قاد إلى عقد مشاورات السويد بين الأطراف اليمنية.

كما قدم جريفيث الشكر لسلطنة عمان والكويت، في هذا الصدد.

وأكد أن "اجتماع وفدي المشاورات اليمنية في ستوكهولم يعد علامة فارقة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم، إن "علينا إنهاء الوضع المتأزم في اليمن".

وتابعت: "نشكر الدعم الدولي والأممي لمشاورات السويد ، كما نشكر الكويت على دعمها اللوجستي للمشاورات".

وأضافت: "رغم المناخ البارد هنا في ستوكهولم نأمل أن تجدوا قلوبا دافئة تحتضنكم".