العوج يقدم عرضاً عن جهود بدء الإعمار أمام بعثة صندوق النقد الدولي بالاردن

قدم وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، عرضاً عن التطورات الإقتصادية والسياسات الكلية وما تعده الحكومة للتحضير لبرنامج إعادة الإعمار والتعافي الإقتصادي، وذلك في أجتماع بعثة صندوق النقد الدولي المنعقد في العاصمة الاردنية عمّان.

وأكد الدكتور العوج على اهمية تضافر الجهود ودعم المؤسسات المالية الدولية في بلادنا وكذا اهمية توجيه دعم المانحين الي جوانب التنمية بالاضافه الي الجوانب الإنسانية والإغاثية.

وثمن وزير التخطيط والتعاون الدولي دور صندوق النقد الدولي الداعم لبلادنا في مجال تعزيز الاستقرار الاقتصادي واستقرار اسعار الصرف من خلال مايقدمه من دعم فني للحكومة ممثلة بالبنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

وشدد على ضرورة استمرار الدعم في المرحلة المقبلة لتعزيز الوضع الاقتصادي وضمان استمرارية التحسن في جوانب الحياة للمواطن اليمني.