الكثيري يرأس الاجتماع الختامي لأعمال المكتب التنفيذي بوادي حضرموت

رأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش اعمال الاجتماع الختامي للمكتب التنفيذي بحضرموت الوادي و الصحراء بحضور اللواء الركن صالح طيمس قائد المنطقة العسكرية الأولى.

وفي مستهل الاجتماع رحب وكيل المحافظة عصام الكثيري باعضاء المكتب التنفيذي من مدراء عموم المديريات و المكاتب و المؤسسات و الهيئات بوادي حضرموت و مقدما شكره للملكة العربية السعودية على مشروع منحة دعم الكهرباء بالديزل الذي سيعمل على تحسين واقع الكهرباء في الفترة القادمة متطرقا في بداية حديثه عن نتائج زيارته لمديرية القطن برفقة عدد من مدراء المكاتب الخدمية مشيرا إلى أن السلطة المحلية بوادي حضرموت وضعت برنامجا لزيارة كل المديريات برفقة مدراء المكاتب الخدمية لتلمس الإشكاليات بصورة مباشرة و الاطلاع على مستوى عمل فروع المكاتب و السلطات المحلية بالمديريات.

و شدد الكثيري على مدراء عموم المديريات متابعة سير المشاريع الجاري تنفيذها في كل المديريات و بتمويل من السلطة المحلية من حصة حضرموت من مبيعات النفط و رفع حالة المشاريع و اي مشاكل تواجه تنفيذها موجها في ذات السياق مؤسسات الكهرباء و المياه و الاتصالات إلى التنسيق من أجل عدم تضرر شبكات المؤسسات من أعمال الحفريات في مشاريع الطرق و المشاريع الأخرى.

كما قدم الكثيري شكره وتقديرة نيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي بوادي حضرموت و الصحراء لمديري عموم مكاتب المالية عوض العجيم و الخدمة المدنية الأستاذ حسين السمين نظير جهودهم المثمرة في متابعة صرف الزيادة في مرتبات الموظفين ٣٠% في السلطات المحلية و المكاتب المركزية كأول موظفين في المحافظات المحررة يتم صرف الزيادة المقررة لهم .

و أشاد الكثيري بجهود الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على قتلة الشاب باشماخ من مديرية القطن والشاب باداؤود في خلال أيام بعد تنفيذ جريمة القتل مشددا على مواصلة العمل من قبل أجهزة الأمنية في الإمساك بكل المجرمين و الحفاظ على السلم العام مستنكرا كل عمليات القتل التي لا تعبر عن ثقافة أبناء حضرموت.

و في الاجتماع الذي حضره عبدالهادي التميمي الوكيل المساعد رحب وكيل المحافظة الكثيري بمدير عام حقوق الإنسان بوادي حضرموت و الصحراء الأستاذ عمر العامري متمنيا له التوفيق في مهمته القادمة داعيا جميع المكاتب إلى تذليل مهمة المكتب للقيام بتنفيذ أهدافه.

و تم في الاجتماع إقرار محضر الاجتماع السابق و مناقشة مشروع خطة المكتب التنفيذي في العام القادم ٢٠١٩م و مناقشة خطط المكاتب المقترح تقديمها في اجتماعات المكتب التنفيذي و موعدها و آلية الرفع من جودة التقارير المقدمة و تنسيق نموذج موحد يسهم في إيصال التقارير بصورة أشمل.

و قدم مدير عام الزراعة بوادي حضرموت تقرير عن نشاط المكتب في الفترة الماضية و الواقع الزراعي و ابرز الإشكاليات التي تواجه عمل المزارعين و آلية توفير السماد و محاربة انتشار عدد من الحشرات المضرة بالزراعة و مناقشه انشاء صندوق التشجيع الزراعي.

و أقر اجتماع المكتب التنفيذي حظر زراعة و استيراد شجرة "الدمس" التي تستخدم في تزيين الشوارع لضررها البالغ على النحل و إنتاج العسل و ضررها البيئي على الأرض و المياه مع البحث عن بدائل تؤدي نفس الغرض بصورة آمنة.

إلى ذلك تم في الاجتماع مناقشة تقرير عن نشاط الهيئة العامه للبحوث و الإرشاد الزراعي و أهم التقنيات و الأنشطة الزراعية و الوضع الخاص بالكادر الوظيفي لمحطة البحوث الزراعية.

و استعرض اجتماع المكتب التنفيذي تقرير عن نشاط مكتب وزارة التجارة والصناعة بوادي حضرموت و الصحراء بشأن دعم الصناعات الصغيرة و مساهمتها في الناتج العام و محاربة البطالة تم من خلاله مناقشة جملة من المواضيع المرتبطة و مراقبة أسعار السلع الأساسية و عرض أسعار الجملة في الإذاعات المحلية و وسائل الإعلام بشكل يومي و بحث معالجة إشكالية التهرب من إصدار السجل التجاري من قبل التجار و منع بيع المواد منتهية الصلاحية و إشراك مكتب الأوقاف و الاجهزة الإعلامية في التوعية من خطورة هذه المواد و كذا خطة المكتب في مراقبة المخابز و التزامها بالمعايير المعهودة.

و ناقش الحاضرون تقرير عن نشاط مكتب الأوقاف و الإرشاد بالوادي و الصحراء و جهوده في الفترة الماضية و تعزيز الوقف و الأهتمام بالمساجد و الوعظ و استثمار أراضي الأوقاف في سبيل تحقيق اكتفاء في دعم المساجد .. وتطرق مدير عام الأوقاف و الإرشاد مراد صبيح إلى جملة من الصعوبات التي تواجه المكتب في تنفيذ خططه و حماية أراضي الأوقاف.

و استعرض الاجتماع تقارير عن مديريتي تريم والسوم و الخدمات المقدمة للمواطنين و تنفيذ المشاريع و مشاكل التعدي على احرام المياه التي تهدد المخزون المائي و حاجة مديرية السوم إلى وجود فروع لمكاتب الوزارات الخدمية الأساسية و حاجة منطقة مسيلة الأحرار في مديرية السوم إلى التدخل الاغاثي و توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

حضر الاجتماع العميد علي الغريري القائم بأعمال مدير الامن و الشرطة بحضرموت الوادي و الصحراء.