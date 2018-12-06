النخبة الشبوانية تضبط أشخاص ارتكبوا جريمة قتل في عتق

قامت قوات النخبة الشبوانية محور الشهداء في العاصمة عتق قبل قليل وبالتعاون مع القوات المشتركة بالقبض على الجناة الذين قاموا بتنفيذ جريمة قتل احد المواطنين وإصابة أخر ظهر اليوم، في العاصمة عتق.

وفور تلقي قوات النخبة الشبوانية، بلاغ بالجريمة تحركت سريعا، والقت القبض على مرتكبي الجريمة بعد 30 دقيقة فقط من ارتكابها.

وأكدت قوات النخبة الشبوانية محور الشهداء في العاصمة عتق انها لا تتهاون مع اي شخص يريد زعزعة الأمن والاستقرار في عتق وشبوة عموما، وستضرب بيد من حديد كل من يحاول الاعتداء على المواطنين او التعرض للممتلكات العامة والخاصة.