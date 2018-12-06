شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب فرنسي مفاجئ على شرعية هادي والوحدة اليمنية واعتراف بسلطة الحوثيين قبيل مشاورات السويد.. وهذا أول رد يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عن انقلاب فرنسي وشيك على شرعية الرئيس هادي، عبر تصريحات لدبلوماسي فرنسي سابق. وقال جميح في تغريدة على تويتر رصدها محرر "شبكة بويمن الإخبارية": قول جيل غوتيه وهو سفير فرنسي سابق في اليمن: إن الحوثيين يمثلون شمال اليمن يشبه القول بأن اليمينية المتطرفة مارين لوبان تمثل الفرنسيين! وأضاف جميح متسائلا: كيف يدعي دبلوماسي وباحث أكاديمي أن مليشيا دينية تمثل من لم ينتخبها؟! على أي مذهب ديمقراطي تفتي يا شيخ غوتيه؟!. ناشطون تابعهم "بويمن" بدورهم اعتبروا أن تصريحات الدبلوماسي الفرنسي تعد انقلابا ناعما على شرعية الرئيس هادي ومحاولة لتفريغ مخرجات الحوار عن مضمونها، باستهداف مشروع اليمن الاتحادي والذي لا يقسم الدولة اليمنية إلى شمالية وجنوبية، وفقا لمضمون تصريحات غوتيه.

شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب فرنسي مفاجئ على شرعية هادي والوحدة اليمنية واعتراف بسلطة الحوثيين قبيل مشاورات السويد.. وهذا أول رد يمني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .