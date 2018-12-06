إعلامي إماراتي يكشف عن تأثير المشاورات اليمنية على الإنتخابات في السويد

كشف إعلامي إماراتي عن تأثير مشاورات السلام بين الشرعية وميليشيا الحوثي الإنقلابية، المنعقدة حالياً على الإنتخابات المقبلة في السويد .

وقال مذيع برنامج "اليمن في أسبوع" على قناة أبوظبي، ياسر فيصل عبدالله، في تغريدة له بتويتر، "باستضافة حدث دولي يمكن أن يعزز من مكانته داخل السويد وخارجها..ويوجه ضربة للحزب المعادي" .

واضاف "فعلينا أن نتخيل لو تم عقد صلح تاريخي يمني في السويد..كيف سيكون حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي..في الانتخابات المقبلة..فسبحان الذي جعل السويد تتمسك بقشة المشاورات اليمنية..السياسة لعب واحتراف".

وتنعقد حالياً في العاصمة السويدية ستوكهولم، مشاورات السلام بين الشرعية والميليشيات برعاية الأمم المتحدة .