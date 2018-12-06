مُحسن: إعلان الحوثي غلق مطار صنعاء مؤشر سلبي.. نُريد حل سياسي

أعلن الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، عن نظرة الأمل التى ينظر بها دائماص لـ المشاورات الحالية والسابقة، قائلاً أن المحادثات ستبدأ وكلنا أمل فى نجاحها وإنهاء الحرب داخل الأراضي.

وأضاف مُحسن لـ سبوتنيك، أن هناك عدد من المحفظات الجنوبية بها ألغام، ونطمح بأن تصل المفاوضات إلي نتيجة وحل سياسي دون تدخل الأسلحة، مُشيراً إلى وجود حديث متبادل عن إطلاق أسري من الطرفين.

واستكمل رئيس تحرير موقع الخليج 365، لازال الحوثيين يرتبطون ارتباطاً كاملاً بإيران، خاصة بعد فشل المفاوضات والتراجع عنها، ونأمل بأن يكون هناك ضغوط دولية على المليشيا للوصول إلي حل سياسي يُنقذ المنطقة.

وأضاف، أن إعلان الحوثي بغلق مطار صنعاء مؤشر سلبي وفرض الرأي بهذة الصورة أمر فى غاية الخظورة، ونأمل أن يعود الحوثيين إلي الصواب، مُتلفظاً "اليوم هو يوم الحسم".