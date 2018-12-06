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مكتب النقل بالشحر يصدر تعميم بأسعار التنقلات الداخلية والخارجية

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أصدر مكتب النقل بمديرية الشحر تعميما قضى فيه بتحديد أسعار التنقلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة بمديرية الشحر وذلك تماشيا مع النزول في أسعار المشتقات النفطية .

وأوضح عمر جوبح مدير مكتب النقل بالمديرية أن التسعيرة الجديدة للتنقلات الداخلية والخارجية لمديرية الشحر أتت متناسبة مع أسعار المشتقات النفطية والمسافات المقطوعة من و إلى مديرية الشحر .

كما شدد جوبح على أصحاب السيارات بالالتزام بالخطة الموضوعة من قبل مكتب النقل لضبط الخطوط الداخلية والمخالفين لنظام الفرزات وإلزامهم بوضع اللاصق الورقي المخصص من قبل المكتب وازالة كل الفرزات العشوائية داخل البلاد والوقوف داخل مجمع الفرزات المخصص لهم .

أجور النقل الخارجية :

الشحر ـ الغيضة 5000

الشحر ـ سيحوت 2500

الشحر ـ المكلا ( الضبة ) 800

الشحر ـ المكلا ( المعيان ) 1000

الشحر ـ الحامي 300

الشحر ـ المقد 300

الشحر ـ العيص 200

الشحر ـ الديس 600

الشحر ـ الغيل 600

أجور النقل الداخلية :

السوق ـ السدة 100

السوق الشيخ فضل 100

السوق ـ بن جوبان 100

السوق ـ المتحف 100

السوق - المنصورة الاصدقاء 100

السوق ـ ثلاجة باضاوي 100

السوق - سعاد مول 100

السوق ـ المستشفى 150

السوق ـ الصناعية 150

السوق ـ بن صنيف 100

السوق ـ الشقق 100

السوق الرحمة 100

السوق ـ بغداد 100

السوق - المحكمة والكهرباء 100

السوق ـ حارة الرصاصة 100

برع السدة الصناعية 100

برع السدة ـ المخبز 100

برع السدة ـ المستشفى 100

برع السدة ـ عمارة بوصبع 100

برع السدة ـ محطة النحتيي 100

برع السدة ـ الشقق 100

برع السدة ـ الخور 100

سدة الخور ـ سعاد مول 100

سدة الخور ـ بن جوبان 100

الشقق - بن جوبان 100

الشقق ـ شارع برك

شارع برك ـ بن جوبان 100

شارع الاصدقاء ـ بن جوبان 100

المستشفى ـ شارع برك 100

المستشفى ـ الخور 100

المستشفى ـ الشقق 150

المستشفى ـ بن جوبان 100

المستشفى ـ شارع الأصدقاء 100

أجرة نقل الطلاب دخل مدينة الشحر 2500 في الشهر .

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