أصدر مكتب النقل بمديرية الشحر تعميما قضى فيه بتحديد أسعار التنقلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة بمديرية الشحر وذلك تماشيا مع النزول في أسعار المشتقات النفطية . وأوضح عمر جوبح مدير مكتب النقل بالمديرية أن التسعيرة الجديدة للتنقلات الداخلية والخارجية لمديرية الشحر أتت متناسبة مع أسعار المشتقات النفطية والمسافات المقطوعة من و إلى مديرية الشحر . كما شدد جوبح على أصحاب السيارات بالالتزام بالخطة الموضوعة من قبل مكتب النقل لضبط الخطوط الداخلية والمخالفين لنظام الفرزات وإلزامهم بوضع اللاصق الورقي المخصص من قبل المكتب وازالة كل الفرزات العشوائية داخل البلاد والوقوف داخل مجمع الفرزات المخصص لهم . أجور النقل الخارجية : الشحر ـ الغيضة 5000 الشحر ـ سيحوت 2500 الشحر ـ المكلا ( الضبة ) 800 الشحر ـ المكلا ( المعيان ) 1000 الشحر ـ الحامي 300 الشحر ـ المقد 300 الشحر ـ العيص 200 الشحر ـ الديس 600 الشحر ـ الغيل 600 أجور النقل الداخلية : السوق ـ السدة 100 السوق الشيخ فضل 100 السوق ـ بن جوبان 100 السوق ـ المتحف 100 السوق - المنصورة الاصدقاء 100 السوق ـ ثلاجة باضاوي 100 السوق - سعاد مول 100 السوق ـ المستشفى 150 السوق ـ الصناعية 150 السوق ـ بن صنيف 100 السوق ـ الشقق 100 السوق الرحمة 100 السوق ـ بغداد 100 السوق - المحكمة والكهرباء 100 السوق ـ حارة الرصاصة 100 برع السدة الصناعية 100 برع السدة ـ المخبز 100 برع السدة ـ المستشفى 100 برع السدة ـ عمارة بوصبع 100 برع السدة ـ محطة النحتيي 100 برع السدة ـ الشقق 100 برع السدة ـ الخور 100 سدة الخور ـ سعاد مول 100 سدة الخور ـ بن جوبان 100 الشقق - بن جوبان 100 الشقق ـ شارع برك شارع برك ـ بن جوبان 100 شارع الاصدقاء ـ بن جوبان 100 المستشفى ـ شارع برك 100 المستشفى ـ الخور 100 المستشفى ـ الشقق 150 المستشفى ـ بن جوبان 100 المستشفى ـ شارع الأصدقاء 100 أجرة نقل الطلاب دخل مدينة الشحر 2500 في الشهر .

شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب النقل بالشحر يصدر تعميم بأسعار التنقلات الداخلية والخارجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .