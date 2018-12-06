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ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء

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فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا : 

الطماطم 450 ريالا

 البصل 400 ريال

الكوسة 400 ریال

البطاطس 400 ريال

الموز 350 ريالا

اللحم الغنمي 2700 ريال للكيلو الواحد

اللحم بقري 2400 ريال

الدقة بقري 2400 ريال

الديرك 3500 ريال

الجحش 1600 ريال

الثمد 2000 ريال

عنبرية 3000 ريال

البياض 1300 ريال

هامور 1500ريال

جمبري 3000 ريال

باغة 600 ريال

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