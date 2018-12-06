ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء

فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا : الطماطم 450 ريالا البصل 400 ريال الكوسة 400 ریال البطاطس 400 ريال الموز 350 ريالا اللحم الغنمي 2700 ريال للكيلو الواحد اللحم بقري 2400 ريال الدقة بقري 2400 ريال الديرك 3500 ريال الجحش 1600 ريال الثمد 2000 ريال عنبرية 3000 ريال البياض 1300 ريال هامور 1500ريال جمبري 3000 ريال باغة 600 ريال

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