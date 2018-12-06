ننشر أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء

فيما يلي أسعار أهم أصناف الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في العاصمة صنعاء ليومنا هذا :
الطماطم 450 ريالا
البصل 400 ريال
الكوسة 400 ریال
البطاطس 400 ريال
الموز 350 ريالا
اللحم الغنمي 2700 ريال للكيلو الواحد
اللحم بقري 2400 ريال
الدقة بقري 2400 ريال
الديرك 3500 ريال
الجحش 1600 ريال
الثمد 2000 ريال
عنبرية 3000 ريال
البياض 1300 ريال
هامور 1500ريال
جمبري 3000 ريال
باغة 600 ريال
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