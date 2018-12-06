شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي الانقلابية تواصل قصف الاحياء السكنية بمديرية حيس بالساحل الغربي (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت جماعة مليشيات الحوثي القصف على الاحياء الشعبية بمديرية حيس بمحافظة الحديدة بقذائف الهاون والمدفعية مساء امس الثلاثاء . وقال شهود عيان ان قصف المليشيات أسفر عن تدمير عدد من المنازل والحق أضرار جسيمة بالمقتنيات والأثاث ؛ ناهيك عن حالة الذعر والترويع التي تركها القصف بين أوساط المواطنين العزل من نساء وأطفال.. و يعتبر هذا القصف واحد من مئات الجرائم و الانتهاكات التي تمارسها المليشيات في حق المواطنين العزل من نساء وأطفال في الساحل الغربي وكافة المحافظات اليمنية . فلا يكاد يمر يوم يخلوا من القصف المتعمد على الأحياء والقرى في كل مديريات ومناطق محافظة الحديدة التي اصبحت هدف مستمر لقصف المليشيات البربري .



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