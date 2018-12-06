شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان يزور السجن المركزي في تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زار وفد ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، السجن المركزي، وسجن البحث الجنائي في محافظة تعز .

وأطلع الوفد الذي ضم ممثلة المفوضية في تعز، معين العبيدي، وممثل المفوضية في لحج، ناصر الشعيبي، وممثلة المفوضية في حضرموت، لميس، من مدير أمن المحافظة، العميد منصور الأكحلي، على طبيعة الأوضاع في السجون، حسب وكالة سبأ.

وأعتبر الأكحلي زيارة وفد المفوضية خطوة ايجابية وهامة لدعم نزلاء السجن المركزي ورافداً حقيقياً للنهوض والإرتقاء بعمل هذه المصلحة من خلال الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والذي له الاثر الكبير خاصة في محافظة تعز التي عانت كثيرا من الحصار والحرب التي دمرت الكثير وتضرر البنية التحتية فيها.

من جانبهم أوضح أعضاء الوفد الأممي، أن هدف الزيارة هو تلمس أوضاع السجناء والسجون والإطلاع على الاحتياجات والأضرار التي خلفتها الحرب .

رافق الوفد الأممي خلال زيارته رئيس شعبة السجون في مكتب النائب العام، الدكتور ناصر الصبيحي، ومدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، العميد عارف محمد.