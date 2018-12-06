بالأرقام.. مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي خلال 10 أيام

استفاد أكثر من 71 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال و النساء وكبار السن من المساعدات الإنسانية التي وزعتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مديريات الساحل الغربي وذلك ضمن حملة التوزيعات الإماراتية المستمرة للمساعدات الإنسانية و الغذائية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الضرورية للأسر اليمنية والتخفيف من المصاعب الإنسانية الراهنة جراء انتهاكات الميليشيات الحوثية الإنقلابية.

وذكرت وكالة وام، أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وزعت أكثر من 350 طنا من المواد الغذائية والسلع الأساسية على أهالي المديريات والمدن اليمنية المحررة في الساحل الغربي خلال الأيام العشرة الماضية في إطار جهودها المتواصلة لدعم الأسر اليمنية وتعزيز قدرتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة جراء الأحداث في اليمن.

وشملت التوزيعات 15 منطقة محررة على امتداد الساحل الغربي والتي تعاني ظروفا إنسانية صعبة واستهدفت تطبيع الأوضاع بها ورفع المعاناة عن كاهل أهلها الذين تأثروا من حصار الميليشيات الحوثية خلال فترة سابقة.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الإغاثية على أهالي المدن والمديريات المحررة في الساحل الغربي لليمن في إطار خطة إغاثية شاملة تتضمن توزيع مساعدات عاجلة على المناطق المحررة بما يضمن توفير متطلبات أهلها الضرورية التي تعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

جدير بالذكر أن تسيير قوافل المساعدات الإغاثية للأسر اليمنية المتضررة و الأشد احتياجا يأتي ضمن أولويات العمل الإنساني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي لليمن وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي و التخفيف من حدة الظروف الإنسانية الراهنة على كاهل المواطنين اليمنيين.

على صعيد متصل تواصل هيئة الهلال الأحمر جهودها لتفقد حالات الأسر اليمنية الصحية في المناطق النائية في الساحل الغربي و تقديم الخدمات العلاجية لها عبر العيادة الطبية المتنقلة ليصل عدد المستفيدين من تلك الخدمات في محافظة الحديدة إلى أكثر من 4700 حالة وذلك منذ تدشينها في سبتمبر الماضي مع توفير العلاج المناسب للمرضى خاصة الأطفال و النساء و كبار السن.