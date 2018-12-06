شكرا لقرائتكم خبر عن المقدشي يتلقى اهانة داخل قاعة عزاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تلقى محافظ محافظة ذمار المعين من قبل المليشيا الحوثية ووزير الكهرباء في حكومتها اهانة غير مسبوقة في إحدى صالات العزاء.



وذكرت مصادر محلية أن عدد من أبناء عتمة قاموا بطرد محافظ المحافظة “محمد حسين المقدشي” ووزير الكهرباء في حكومة المليشيا أثناء حضورهما مراسيم عزاء وفاء الشيخ ” حمود الكدم” في صالة الحياة بمدينة ذمار.



وأكدت أن الحاضرون في العزاء من أبناء عتمة انتفضوا داخل القاعة ضد المسؤولين الحوثيين وهتفوا بصوت واحد “بالروح بالدم نفديك يا يمن” أثناء إلقاء المقدشي كلمة بالمناسبة طالب فيها أبناء عتمة برفد جبهات المليشيا بالمقاتلين، ما أثار غضب الحضور، فكانت ردة فعلهم طرد المحافظ ومن معه من القاعة.



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