شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب حوثي كبير قبل قليل ومصادر تكشف السبب المفاجى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميلشيا الحوثي الانقلابية سراح قيادات عسكرية كبيرة أحدهم من أقارب للرئيس عبدربه منصور هادي، كانت تحتجزهم الميلشيا لديها في العاصمة صنعاء وسط البلاد.

وذكرت المصادر” أن ميلشيا الحوثي الانقلابية أفرجت عن اللواء نصر منصور هادي شقيق الرئيس عبدربه، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق، واللواء فيصل رجب”.

وأكدت المصادر” وصولهم يوم غد إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة عمانية”.

وأوضحت المصادر” أن صفقة الإفراج هذه استثنت القيادي في حزب الإصلاح وعضو الهيئة العليا للحزب محمد قحطان”.

إلى ذلك كشفت مصادر أخرى مطلعة ” أن نجل اللواء الصبيحي تحرك مساء امس الثلاثاء إلى مسقط عمان لاستقبال والده”.