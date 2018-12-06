شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري يودي بحياة الاعلامي القدير جميل محسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي مساء اليوم الأربعاء الاعلامي القدير جميل محسن جراء تعرضه لحادث مروري مؤسف بسلطنة عمان .

الفقيد جميل محسن إعلامي قدير، واسم بارز في الإعلام اليمني والخليجي، في التلفزيون والصحافة، ساهم في إعداد برامج إذاعية بالتعاون مع الأستاذ صالح الوحيشي في إذاعة عدن، وفي فضائية وإذاعة الغد المشرق، وهو أحد المؤسسين لها، قدم للإذاعة برنامجا يوميا صباحيا (اليمن المشرق)، وبرنامجا أسبوعيا (حديث الفن)، يستعيد من خلاله ذكرياته مع كبار الفنانين اليمنيين، وعلى مستوى الفضائيه ساهم في إعداد التقارير اليومية، كما يعد برنامج (ليلة خميس) الأسبوعي على قناة الغد المشرق، نشر آلاف المقالات والحوارات والتحقيقات في صحف سعودية وإماراتية ويمنية، وفي الفن كان أحد البارعين في هذا المجال، وله حوارات مع كبار المطربين اليمنيين والخليجيين والعرب، تميزت كتاباته بالمصداقية والصراحة والواقعية، حاور عددا غير قليل من الشخصيات الكبيرة محليا ودوليا، كتب ناقدا ومشجعا ومدافعا عن الأغنية اليمنية وخاصة اللون العدني، وله سجال في اللون العدني مع الفنان الراحل محمد مرشد ناجي وغيره.

في العام 1995 هاجر إلى الإمارات العربية المتحدة، واستقر في إمارة الشارقة أولا حيث عمل في صحيفة (الخليج)، ثم في دبي حيث عمل محررا ومشرفا على الملاحق الأسبوعية وخاصة ملحق ديارنا في صحيفة البيان، نشرت مقالاته في صحف كبيرة ومجلات بارزة، كما كان له حضور قوي في الصحف السعودية أثناء هجرته هناك، ومن مؤسسي الملحق الفني في صحيفة (اليوم) السعودية.

أصدر كتابين، الأول عن الفنان الكبير سالم أحمد بامدهف حياته وفنه بعنوان (عبقرية الفن والموسيقى)، والثاني بعنوان (رحلتي إلى عدن) مسجلا انطباعاته عن معشوقته عدن خلال زيارته قبل الأخيرة للمدينة 2017، متناولا مدينته عدن وأهلها ومنتدياتها ومبدعيها ومعالمها التاريخية والاقتصادية وغيرها، وما أحدثته الحرب فيها.