شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة السعودية تعلن عن منحة جديده لأبناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر استمرار الدعم السعودي لليمن للخلاص من محنته الاقتصادية الخانقة. السفير السعودي شدد على حرص قيادة المملكة العربية السعودية بالوقوف بجانب اليمن معلنا عن وصول الباخرة التي تحمل الدعم النفطي لمحطات توليد الكهرباء بالعاصمة عدن. وتعتبر هذه المنحة الثانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لقطاع توليد الكهرباء بالمحافظات المحررة بعد دعمها للبنك المركزي اليمني والذي ساهم بتراجع العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني.

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