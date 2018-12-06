شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشخص الذي أجبر (بريطانيا) على تقديم تنازلات فيما يتعلق بمسودة القرار السابق المقدم للأمم المتحدة والذي تم عرقلته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير خارجية بريطانيا جريمي هانت عن مسودة مشروع جديد ستطرحه بلاده للتصويت في الأمم المتحدة لوقف اطلاق النار في اليمن بعد فشل المشروع السابق الذي قدمته بريطانيا للأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبضغط من السعودية والامارات العربية المتحدة تمكنت من عرقلة مشروع القرار البريطاني. ووفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية فإن وزير خارجية بريطانيا وبضغط من وزير خارجية الظل ايميلي ثورنبيري اعترف بأن بريطانيا قدمت تنازلات فيما يتعلق بمسودة القرار السابق والذي طرحته بلاده وتم عرقلته. وقال "أؤكد بأن النص السابق لمسودة مشروع القرار والنص الحالي يشيران بشكل واضح إلى القانون الإنساني الدولي ، وخلال الطرح هل قمنا بتقديم تنازلات للسعودية؟؟ هل قمنا بتقديم تنازلات للحوثيين ؟؟ نعم لقد فعلنا!! واستطرد قائلا "إن ثمرة انتهاجنا هذه الدبلوماسية هي انعقاد جولة المحادثات الحالية هذا الأسبوع. ومن المرجح أن يطرح مشروع القرار الجديد من قبل بريطانيا بعد انتهاء محادثات السلام اليمنية التي من المقرر أن تبدأ في العاصمة السويدية استوكهولم خلال اليومين القادمين.



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