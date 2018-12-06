مأرب: تشكيل لجنة لإعداد موازنة المحافظة للعام القادم 2019

أقر المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب خلال اجتماعه الدوري برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة، الأربعاء، تشكيل لجنة لإعداد موازنة المحافظة للعام القادم 2019م برئاسة وكيل المحافظة علي محمد الفاطمي وعضوية المكاتب المختصة، بناءاً على توجيهات رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد.

وفي الاجتماع أكد المحافظ على أهمية مضاعفة الجهود لما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تجاوز التحديات والعقبات التي تعترض طريق البناء والتنمية في المحافظة.



وقال إن محافظة مأرب تحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة والأشقاء؛ ويتمثل ذلك في التجاوب والتمويل لعدد من مشاريع البنية التحتية الهامة، ومنها المطار الإقليمي بمأرب الذي أعلن عن الدراسات والمخططات الخاصة به؛ ضمن مشروع الإعمار الذي تتبناه المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأضاف المحافظ: "هناك عدد من المشاريع الخدمية التي يتم إعدادها لتواكب النهضة العمرانية، والتوسع الذي تشهده المدينة، وفي مقدمتها إنجاز مشروع المخطط الحضري لمدينة مأرب، ومشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب الذي سيتم تدشينه قريبا".



وأشاد العرادة بجهود السلطة القضائية والأجهزة الأمنية بالمحافظة في سبيل خدمة المواطنين، وتأمين الأرواح والممتلكات، وما يحققانه من انجازات ملموسة في ضبط الخلايا التخريبية، وشحنات المخدرات التي تهرب إلى المناطق المحتلة من المليشيا الحوثية، والأسلحة، وغيرها من الإنجازات.

وفي الاجتماع استعرض المكتب التنفيذي المخطط الحضري لمدينة مأرب الذي قدمته اللجنة الفنية المكلفة بإعداده، وتقدر مساحته بـ (21) ألف هكتار، ويتكون من ثمانية قطاعات و(110) وحدة جوار تتضمن الخدمات الأساسية والمشاريع الاستثمارية والمناطق الصناعية وفق معايير ومواصفات عالمية حديثة .



وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود التي يبذلها محافظ المحافظة في متابعة اعتماد، وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية للمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة والنازحين والعمل الدؤوب من أجل تصحيح الصورة المغلوطة عن محافظة مأرب وأبنائها.

