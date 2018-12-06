نجحت قوات الجيش اليو مفي السيطرة على العديد من المواقع الجديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.
وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش بمريس هاجمت مواقع المليشيا الحوثي المطلة على قريتي الاثلة ، والمعرش غرب مديرية دمت ، ما ادى الى مقتل 37 من المليشيا الحوثي وجرح اخرين واسر 5 مسلحين منهم في إحدى المواقع .
وأوضح المصدر أن قوات الجيش هاجمت مواقع المليشيا الحوثي الذي يتمركزون فيها غرب مدينة دمت ، وأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على خمسة مواقع للمليشيا ، كالتالي ،جبلي ، غلم ، وحمل ، وقوز محمد ،، واودية ، الذهبان والمبهى ، والخدشة ، غرب مدينة دمت ، والمطلات على قريتي الاثلة ، والمعرش من جهة الشرق .
وأكد المصدر أن الاشتباكات استمرت من فجر اليوم الى الساعة 4 عصرا ، وكانت هي الاعنف، بجميع أنواع الأسلحة في المحور الغربي بجبهة ، مريس ، دمت ، بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين المليشيا الحوثي
من جهة اخرى غرب وجنوب مدينة دمت ، مبينا أن جثث المليشيا مرمية بالشعاب في المحور الغربي بجبهة مريس، دمت.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يسيطر على مواقع جديدة في دمت وسط قتلى وأسرى من الحوثيين على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .