الجيش يسيطر على مواقع جديدة في دمت وسط قتلى وأسرى من الحوثيين

نجحت قوات الجيش اليو مفي السيطرة على العديد من المواقع الجديدة في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش بمريس هاجمت مواقع المليشيا الحوثي المطلة على قريتي الاثلة ، والمعرش غرب مديرية دمت ، ما ادى الى مقتل 37 من المليشيا الحوثي وجرح اخرين واسر 5 مسلحين منهم في إحدى المواقع .

وأوضح المصدر أن قوات الجيش هاجمت مواقع المليشيا الحوثي الذي يتمركزون فيها غرب مدينة دمت ، وأن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على خمسة مواقع للمليشيا ، كالتالي ،جبلي ، غلم ، وحمل ، وقوز محمد ،، واودية ، الذهبان والمبهى ، والخدشة ، غرب مدينة دمت ، والمطلات على قريتي الاثلة ، والمعرش من جهة الشرق .

وأكد المصدر أن الاشتباكات استمرت من فجر اليوم الى الساعة 4 عصرا ، وكانت هي الاعنف، بجميع أنواع الأسلحة في المحور الغربي بجبهة ، مريس ، دمت ، بين قوات الجيش الوطني من جهة وبين المليشيا الحوثي

من جهة اخرى غرب وجنوب مدينة دمت ، مبينا أن جثث المليشيا مرمية بالشعاب في المحور الغربي بجبهة مريس، دمت.