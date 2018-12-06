الحديدة.. مليشيا الحوثي تقصف عدداً من المنازل وتشرد سكانها

استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا جنوب الحديدة. وحسب مصادر محلية فقد سقطت القذائف على عدد من المنازل، ما تسبب بتدميرها بشكل كلي وإلحاق أضرار مختلفة بمنازل أخرى. وفي مديرية حيس قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عدداً من المنازل ما تسبب بأضرار كبيرة ونزوح سكانها. وأجبرت مليشيا الحوثي مئات الأسر في الحديدة على النزوح بسبب القصف العشوائي الذي يطال منازلها.

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