المليشيا تطوق الجزر والشواطئ اليمنية بألغام بحرية

أقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على عمل إجرامي وإرهابي في الجزر والشواطئ اليمنية خاصة جزيرة كمران وموانئ الصليف والخوبة ورأس عيسى، إذ قامت بتطويق تلك المناطق الآهلة بالسكان بالألغام البحرية والطوربيدات المفخخة.

وذكرت صحيفة" الشرق الأوسط" اللندنية عن عبد الحفيظ الحطامي، قوله، أن عدداً من الصيادين لقوا حتفهم أول من أمس، أثناء تحركهم للصيد قبالة ساحل رشة بجزيرة كمران.

وأضاف أنه وبحسب كثير من الصيادين، زرعت الميليشيات كميات كبيرة من الألغام في رأس مسابق الريح بأقصى شمال الجزيرة، مروراً برأس الغشم، وحتى مسافة قريبة من منطقة مكرم المعروفة بكثافتها السكانية في غرب الجزيرة، وتسبب ذلك في مقتل عدد من الصيادين.

وأشار إلى أن المليشيا تركت، لأهالي منطقة مكرم، مساحة 5 كيلومترات فقط في المياه المقابلة لرأس فورة للصيد، ونشرت بعدها سلسلة ألغام بحرية، بدءاً من رأس فورة في الجنوب الغربي حتى ساحل رشة في الجنوب.

كما أقدمت الميليشيات على تفخيخ طرقات الصيادين والمناطق البرية في شواطئ تلك الجزر والمديريات الساحلية، متسببة في جرائم حرب بحق المدنيين.