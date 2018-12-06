شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أثناء مغادرة وفد جماعة الحوثي المفاوض إلى السويد على الطائرة الكويتية ومن رافق الوفد في رحلتهم.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غادر امس الثلاثاء وفد جماعة الحوثي الانقلابية المفاوض من مطار صنعاء الدولي على متن الطائرة الكويتية للمشاركة في مشاورات السويد.

وجاءت مغادرة الوفد عقب وصول سفير الكويت والمبعوث الأممي بالطائرة الكويتية إلى صنعاء لمرافقة وفد الانقلابيين المفاوض إلى السويد.

وكان قد أعلن رئيس وفد مليشيات الحوثي محمد عبد السلام يوم أمس عن وصول طائرة للجرحى ومرافقيهم إلى العاصمة العمانية مسقط.

ويذكر أن وفد مليشيات الحوثي وصل، مساء الثلاثاء، إلى السويد للمشاركة في محادثات، في محاولة لإيجاد سبل لإنهاء عدوان المليشيات الانقلابية على اليمن.

كما أن مبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن غريفيث الذي كان موجودا منذ الإثنين في العاصمة صنعاء، وصل هو أيضا إلى السويد، التي من المرتقب أن يصل إليها وفد الشرعية اليمنية برئاسة خالد اليماني وزير الخارجية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى السويد اليوم الأربعاء.