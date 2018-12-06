شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ عاجل للحرس الجمهوري اليمني إلى جميع المؤتمريين في محافظات الجمهورية.. حانت ساعة الصفر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بلاغا منسوبا إلى قوات ما يسمى "الحرس الجمهوري" والذي كان يقوده نجل الرئيس المغدور به أحمد علي عبدالله صالح.

ووجه البلاغ الذي رصده محرر "شبكة بويمن الإخبارية" دعوة إلى "جماهير المؤتمر وأحرار اليمن" في جميع محافظات الجمهورية للاستنفار والانتفاض ضد عصابات الحوثي ورصد تحركاتها، بحسب ما ورد في البلاغ.

بويمن ينشر نص البلاغ كما ورد:

"بلاغ عاجل وهام لجماهير المؤتمر وأحرار اليمن للاستعداد لساعة الصفر . على كوادر وجماهير حزب المؤتمر وأحرار اليمن في كل منطقة وقرية وعزلة ومدينة وحارة السرعة في استكمال تشكيل المجموعات المؤتمرية الجمهورية استعدادا لساعة الصفر التي اقترب موعدها وذلك للقيام بالمهام الوطنية والجمهورية الموكلة إليهم من خلال السيطرة على مناطقهم ومديرياتهم ومراكزهم وقراهم وأحيائهم وحاراتهم وتأمينها وتأمين المؤسسات الحكومية والمدنية والخدمية ورصد تحركات قيادات وكوادر الميليشيا الحوثية الهاربة وتحديد أماكن تواجدها لتنال جزاءها الرادع وفق الشرع والنظام والقانون وكذلك استقبال العناصر الحوثية المغرر بها الراغبة في التوبة والعودة الى جادة الصواب والقاء القبض على المشرفين وعناصرهم ومنعهم من الحركة والتعامل العسكري المسلح مع من يرفض الاستسلام منهم وذلك حتى يتم اعادة الانتشار الامني للأمن اليمني الجمهوري وللقوات المسلحة اليمنية الجمهورية ومنعاً لعبث العابثين بأمن واستقرار وطمآنينة المواطنين خلال فترة التحرير ودحر المليشيا واستعادة الوطن من نجس ورجس العصابات الحوثية الارهابية المجوسية ويجب أن تظل كل هذه الاستعدادات في ظل السرية التامة حتى إعلان ساعة الصفر ساعة التحرير الشامل والكبير ساعة الانعتاق من براثن الظلم والطغيان الحوثي الامامي الكهنوتي المجوسي الى نور الحرية والجمهورية والعدالة والمساواة والديمقراطية . بالروح بالدم نفديك يا يمن . تحيا الجمهورية اليمنية .

الحرس الجمهوري

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