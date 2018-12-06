شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: صورة أولية لوفد مليشيا الحوثي بعد وصولهم إلى السويد .. ومصدر يكشف من يترأسهم ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دارت، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول، معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في جبهة نهم (شرق العاصمة صنعاء). ومنذ مساء أمس الأول تدور معارك عنيفة في مناطق متفرقة في جبهة نهم، سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين، بينهم المقدم خالد القردعي، قائد الكتيبة الأولى في لواء الشدادي، بحسب مصادر عسكرية. واشتعلت المعارك مجددا في جبهة نهم، بعد مهاجمة المقاتلين الحوثيين لمواقع القوات الحكومية ما دفع قوات الجيش لتنفيذ هجوم مضاد من محورين، الأول باتجاه نقيل ابن غيلان وآخر باتجاه ميمنة الجبهة، مشيرة إلى أنها تمكنت من إحراز تقدم بسيط بعد معارك شرسة. المصادر العسكرية قالت إن «لواء الشهيد عبد الرب الشدادي، هو من يخوض المعارك ضد الحوثيين في نهم، بإسناد من طيران التحالف، الذي شن قرابة 25 غارة جوية خلال اليومين الماضيين».

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