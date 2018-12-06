شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة :ناشط سعودي بارز يفاجأ الجميع " بتغريدة مؤثرة " وواسعة التداول حول مقتل الرئيس الراحل " صالح " والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشر الناشط السعودي "مشعل الفزازي " تغريدة مؤثرة عبر فيها عن رؤيته لتداعيات مقتل الرئيس السابق على عبدلله صالح. صورة التغريدة:

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة :ناشط سعودي بارز يفاجأ الجميع " بتغريدة مؤثرة " وواسعة التداول حول مقتل الرئيس الراحل " صالح " على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .