شكرا لقرائتكم خبر عن ( فيديو ينشر لأول مرة ) الشيخ راوي يتناول العشاء الأخير مع قاتليه قبل إغتياله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر فيديو للشيخ سنحان عبدالعزيز الشهير بالشيخ " الراوي " الذي تم إغتياله في عدن عقب انتهاء الحرب في عدة أشهر .

وقد لف الغموض قضية مقتل الشيخ راوي ، الذي تم إستدراجه الى خارج مديرية البريقة مساء يوم السب، ليتم العثور عليه فجر اليوم الإثنين 31/ يناير 2016 في مديرية خورمكسر وقد فارق الحياة وعلى جسده اثار تعذيب .

وقد كان الشيخ راوي من أكبر قادة المقاومة في عدن اثناء الحرب ضد مليشيا الحوثي .

وبحسب ناشري الفيديو الذي يظهر فيه الشيخ راوي وهو برفقة ثلاثة شباب وهم يتناولون وجبة العشاء الأخيرة للشيخ الراوي قبل مقتله بقليل .

ونحن هنا في " الإتحاد نت " نعاود نشر الفيديو كما تم نشره ولم يتسنى لنا التأكد من صحته .