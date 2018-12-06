شكرا لقرائتكم خبر عن ( فيديو ينشر لأول مرة ) الشيخ راوي يتناول العشاء الأخير مع قاتليه قبل إغتياله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قام ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر فيديو للشيخ سنحان عبدالعزيز الشهير بالشيخ " الراوي " الذي تم إغتياله في عدن عقب انتهاء الحرب في عدة أشهر .
وقد لف الغموض قضية مقتل الشيخ راوي ، الذي تم إستدراجه الى خارج مديرية البريقة مساء يوم السب، ليتم العثور عليه فجر اليوم الإثنين 31/ يناير 2016 في مديرية خورمكسر وقد فارق الحياة وعلى جسده اثار تعذيب .
وقد كان الشيخ راوي من أكبر قادة المقاومة في عدن اثناء الحرب ضد مليشيا الحوثي .
وبحسب ناشري الفيديو الذي يظهر فيه الشيخ راوي وهو برفقة ثلاثة شباب وهم يتناولون وجبة العشاء الأخيرة للشيخ الراوي قبل مقتله بقليل .
ونحن هنا في " الإتحاد نت " نعاود نشر الفيديو كما تم نشره ولم يتسنى لنا التأكد من صحته .
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