الخبير أبو حاتم: ربح مارتن وخسر اليمن

ستوكهولم - الخليج 365

قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العقيد يحيى أبو حاتم، اليوم الأربعاء، "ربح مارتن وخسر اليمن"، في إشارة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأضاف أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "نعم ربح غريفث وأضاف إلى السيفي الخاص به علامة وذلك بجمع الأطراف اليمنية على طاولة الحوار".

وتابع" وخسر اليمن قضيته وهويته ومعركته ضد الانقلاب الكهنوتي "الحوثي".

ومضى "ربح الأول بالمتاجرة بقضية اليمن ومعاناة اليمنيين وخسر الآخر بالقبول بالحوار مع الانقلابيين وإيقاف الحرب".