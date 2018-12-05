شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل ومباشر الان من داخل محلات الصرافة .. الي هذا الحد وصل الريال اليمني قبل قليل في صنعاء .. امام الدولار والريال السعودي (السعر الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد مراسل الهدهد اونلاين قبل لحظات في العاصمة صنعاء من داخل محلات الصرافة ان الريال اليمني يتحسن بشكل خفيف امام الدولار والريال السعودي بعد إعلان البنك المركزي . واضاف مراسل الهدهد اونلاين اسعار الصرف الان ان سعر الدولار الواحد شراء 460 وبيع 490 والريال السعودي بسعر 126 شراء وبيع 130 .

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل ومباشر الان من داخل محلات الصرافة .. الي هذا الحد وصل الريال اليمني قبل قليل في صنعاء .. امام الدولار والريال السعودي (السعر الان) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .